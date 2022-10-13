Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 6:28

В Воронеже пропавшего 18-летнего парня нашли живым

Дмитрий К. сам вышел на связь с родственниками
Олег КУЗНЕЦОВ

Благополучно закончилась история с исчезновением 18-летнего Дмитрия К. на Машмете. Молодой человек 2 октября вышел из общежития, с тех пор родственники не могли до него дозвониться.

Однако недавно сам Дмитрий вышел на связь. К счастью, за время отсутствия с ним ничего не случилось. Молодой человек вернулся в семью.

А вот поиски 14-летней Людмилы Свитовой, жительницы Лисок, продолжаются. Девушка 7 октября из дома собиралась пойти в школу, но в итоге так там и не появилась. С тех пор родственники ничего о ней не знают.