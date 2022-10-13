Владимир Путин наградил первого вице-губернатора Воронежской области медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Виталий Шабалатов. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 12 октября, Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении общественных и культурных деятелей, спортсменов и чиновников. В числе отличившихся есть и первый вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В документе обоснованием награждения Шабалатова назвали достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Более конкретно заслуги перед Отечеством первого вице-губернатора не указаны.

Виталий Шабалатов является первым заместителем председателя правительства Воронежской области с 25 октября 2018 года. Ранее он руководил управлением делами регионального правительства, был помощником главы региона и зампредом президиума «Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов». Начинал трудовую карьеру Виталий Шабалатов с должностей юрисконсульта и адвоката.

Напомним, тем же указом Орденом Почета наградили известного воронежского музыковеда Евгения Трембовельского.