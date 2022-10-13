Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 5:45

В Воронежской области на дороге сгорела «семерка»

Причины пожара устанавливают
Юрий КОЗЛОВ
Несмотря на быстрое тушение пожара, машина сгорела дотла.

Несмотря на быстрое тушение пожара, машина сгорела дотла.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 12 октября, около 18.25 случилось огненное ЧП в Каменском районе. На дороге от Каменки до села Марки загорелась «семерка».

- О возгорании машины в дежурную часть сообщили в 18.26. На ликвидации пожара работали восемь человек, приехавшие к месту ЧП на двух пожарных машинах. Хотя пожар ликвидировали достаточно быстро – в 18.36, автомобиль спасти было уже невозможно. Пламя полностью уничтожило «семерку». Причины пожара еще предстоит установить. По оперативной информации, во время ЧП никто не пострадал, - рассказали в региональном ГУ МЧС.