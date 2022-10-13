В Воронеже синоптики обещают ночные заморозки до конца недели

Зима все ближе - утром может быть иней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики дали прогноз, из которого следует, что ближайшие ночи будут практически зимними по температуре. Причем ситуацию не изменит даже ветер, который сменит свое направление с северного на южный.

Напомним, в ночь на пятницу, 15 октября, в отдельных местах Воронежской области, особенно в низинах, синоптики ожидают температуру до -2 градусов. А в субботу, 16 октября, даже до -3.

Не менее холодными обещают быть выходные в Воронеже. Если в ночь на пятницу, 14 октября, ночью ожидают +2, а днем +9, то 15 октября ночью уже +1. При этом в светлое время суток будут те же +9.

В ночь на воскресенье, 16 октября, температура в Воронеже уже опустится до 0. А днем снова поднимется до +9.

Радует только то, что дождей больше не прогнозируют. И установится, хотя и холодная, но ясная погода.