Профессора Воронежского института искусств наградили орденом Почета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Орденом Почета наградили известного воронежского музыковеда Евгения Трембовельского. Указ подписал 12 октября Президент России Владимир Путин.

Евгений Борисович 45 лет преподает в Воронежском институте искусств. Профессора, заведующего кафедрой теории музыки отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

А преподавателю детской школы искусств № 7 Ольге Грибановой объявлена благодарность Президента Российской Федерации - за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.