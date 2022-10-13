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Звезды13 октября 2022 5:02

Профессора Воронежского института искусств наградили орденом Почета

Указ подписал президент Владимир Путин
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Орденом Почета наградили известного воронежского музыковеда Евгения Трембовельского. Указ подписал 12 октября Президент России Владимир Путин.

Евгений Борисович 45 лет преподает в Воронежском институте искусств. Профессора, заведующего кафедрой теории музыки отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

А преподавателю детской школы искусств № 7 Ольге Грибановой объявлена благодарность Президента Российской Федерации - за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.