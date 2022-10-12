К отоплению подключили 94% воронежских домов

В Воронеже отопление получили жители 94% жилых домов, которые подключены к центральной системе. Такие данные представила городская администрация на 17.00 среды, 12 октября.

Как отметили в мэрии, практически завершен пуск тепла в объекты социальной сферы. На сегодняшний день подключены уже 99,4%.

Напомним, в Воронеже работает «горячие линии» по вопросам отопления:

Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Советский район: 225-71-01;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

Ленинский район: 206-91-52;

Левобережный район: 249-09-71

Однако указанные номера не являются многоканальным колл-центром – звонить следует только в рабочие часы. Поэтому в первую очередь мэрия рекомендует обращаться в свою управляющую компанию.