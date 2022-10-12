Жителям двух воронежских микрорайонов вернули горячую воду после вмешательства мэрии

Отопление и горячую воду отключили накануне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дома жителей микрорайонов Придонской и Новый возвращается тепло и горячая вода. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале в среду, 12 октября.

Ресурс исчез накануне. Как пояснили в мэрии, это произошло из-за споров двух организаций: владелец котельной задолжал поставщику электроэнергии. От жителей микрорайонов в администрацию начали поступать жалобы.

- Совершенно справедливое возмущение: собственники жилья, добросовестно и своевременно оплачивающие коммунальные услуги, не должны их лишаться из-за споров самостоятельных хозяйствующих субъектов, - отметил Кстенин.

Сегодня первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин провел совещание с представителями обеих сторон. В итоге ограничения на работу котельной сняли. Была достигнута договоренности по пошаговом погашении задолженности. Администрация намерена держать ситуацию на контроле.