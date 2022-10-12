Воронежский облсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Руслану Кочетову

Областной суд отложил рассмотрение жалобы на приговор бывшему руководителю Воронежской горэлектросети Руслану Кочетову. Заседание должно было пройти в среду, 12 октября.

Апелляцию подала прокуратура. Ранее Центральный районный суд приговорил Кочетова к 1,1 года колонии-поселения за «превышение должностных полномочий». Фактически бывшего главу предприятия отпустили, так как в счет наказания зачли время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом. Прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким.

Напомним, Центральный районный суд признал, что действия Кочетова способствовали обесценивают активов Горэлектросети для ее будущей приватизации заинтересованными бизнесменами.

Изначально Кочетова подозревали в мошенничестве. Уголовное дело возбудили в 2019 году. По версии следствия, действия руководства предприятия привели к увеличению задолженности. Договоры с фиктивными компаниями заключили более чем на 500 млн рублей. Однако с Кочетова эти обвинения сняли. При этом его предшественника Александра Гаврилина отправили в колонию на три года, а замгендиректора по правовым вопросам Дениса Сапелкина на год.