Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2022 15:22

Воронежский облсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Руслану Кочетову

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким
Мария Щербакова

Областной суд отложил рассмотрение жалобы на приговор бывшему руководителю Воронежской горэлектросети Руслану Кочетову. Заседание должно было пройти в среду, 12 октября.

Апелляцию подала прокуратура. Ранее Центральный районный суд приговорил Кочетова к 1,1 года колонии-поселения за «превышение должностных полномочий». Фактически бывшего главу предприятия отпустили, так как в счет наказания зачли время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом. Прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким.

Напомним, Центральный районный суд признал, что действия Кочетова способствовали обесценивают активов Горэлектросети для ее будущей приватизации заинтересованными бизнесменами.

Изначально Кочетова подозревали в мошенничестве. Уголовное дело возбудили в 2019 году. По версии следствия, действия руководства предприятия привели к увеличению задолженности. Договоры с фиктивными компаниями заключили более чем на 500 млн рублей. Однако с Кочетова эти обвинения сняли. При этом его предшественника Александра Гаврилина отправили в колонию на три года, а замгендиректора по правовым вопросам Дениса Сапелкина на год.