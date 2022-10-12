В Воронеже на три дня закроют улицу из-за автокросса

Временная схема движения на улице Защитников Родины. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Движение на улице Защитников Родины в микрорайоне Придонской перекроют на три дня. 13, 14 и 15 октября там нельзя будет проехать по участку от 9 Января до улицы Папова. Причина перекрытия – проведение соревнований по автокроссу.

В течение этих трех дней изменится маршрут двух автобусов. Машины № 59А перенаправят с улицы Екатерины Зеленко по 9 Января, Свободы. Далее они поедут по маршруту. Обратный путь будет лежать с 9 Января по улице Екатерины Зеленко.

Автобусы № 61 поедут с улицы Арбатской по 9 Января, Свободы, далее по маршруту, обратно – с улицы 9 Января по улице Арбатской.

Напомним также, что что с 8.00 12 октября до 23.50 26 октября закроют движение автотранспорта на участке улицы Коммунаров. Проехать будет невозможно от улицы Сакко и Ванцетти до набережной Массалитинова.