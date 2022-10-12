Синоптики предупредили воронежцев о ночных заморозках

Прогноз сделали в региональном Гидрометцентре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики спрогнозировали заморозки в Воронежской области в ночь на четверг, 13 октября. Температура воздуха опустится до -2 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Так, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами моросящий дождь. Ночью и утром возможет туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5 градусов, местами заморозки до -2. Днем 8-13 градусов.

В Воронеже преимущественно без осадков. Ночью 3-5 градусов, днем 10-12.

Отметим, в областном центре синоптики прогнозируют ночные заморозки до -3 градусов в субботу, 15 октября.