Пьяный водитель, сбивший людей на тротуаре в Воронеже, отправится в колонию на три года

Мужчина признал свою вину Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На три года в колонию-поселение отправится 46-летний житель Рамонского района за ДТП в Воронеже с тремя пострадавшими. Мужчина сел пьяным за руль, выехал на встречку, а затем вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 12 октября.

Авария произошла днем 13 августа 2021 года у дома №141 на проспекте Труда. Мужчина был за рулем «Опель-Астра». В результате ДТП 35-летний и 54-летняя пешеходы получили серьезные травмы головы, ребер, позвоночника. Судмедэксперты квалифицировали травмы, как тяжкий вред здоровью. Кроме того, вред здоровью средней тяжести получил 59-летний пешеход.

На месте мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако во время расследования признал вину, а отказ объяснил шоковым состоянием. Он также возместил причиненный моральный вред пешеходам.