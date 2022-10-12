После ограбления магазина в воронежском райцентре преступник помог продавцу навести порядок

В Острогожске мужчина ограбил продуктовый магазин, угрожая продавцу ножом. Преступник ворвался в торговую точку и потребовал наличные из кассы и бутылку водки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 12 октября.

Как отметили в ведомстве, грабитель пришел в магазин на улице Октябрьская вечером 10 октября. Он перепрыгнул через прилавок и достал нож. Перепуганная продавщица отдала 7,7 тыс. рублей и спиртное. При этом перед тем, как скрыться, мужчина помог продавцу навести порядок в торговом зале, поставил на место тяжелый весы, которые сбил, когда перепрыгивал через прилавок.

Полицейские составили со слов женщины ориентировку на подозреваемого. Один из оперативников опознал фоторобот. Он рассказал, что грабитель похож на неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. На днях как раз должно пройти судебное заседание по делу о хищении имущества.

В течение нескольких часов оперативники отработали около 30 адресов, где мог скрываться подозреваемый. В итоге его задержали на одной из центральных улиц города. При нем был нож и часть похищенных денег – более 5 тыс. он успел потратить на спиртное и закуски. Мужчина заявил, что пошел на грабеж от безысходности.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «разбой». Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.