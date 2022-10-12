В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают воронежцы своим малышам

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Управлении ЗАГС по Воронежской области перечислили, какими редкими именами называли новорожденных жители региона. Так, среди мужских оказались Василий, Борис, Идрис, Марсель, Эмиль, Федор, Добрыня, Муслим, Назар. Среди женских – Марианна, Зейнаб, Зоя, Тамара, Глафира, Елена, Златослава, Аглая, Инесса. Статистикой ведомство поделилось 12 октября.

А вот самыми популярными стали имена для мальчишек и девчонок – Михаил, Артем, Матвей, Иван, Александр, Дмитрий, Максим, Илья, Егор, Кирилл, Мария, София, Анна, Полина, Милана, Виктория, Ева, Варвара, Алиса и Вероника.

Ранее в ЗАГсе сообщили, что за последние три месяца в области родились 4 715 малышей. Из них 1 907 – первенцы. Вторые дети появились в 1703 семьях, третьи – 741, четвёртые – 208, а пятые и последующие — 131. Также в регионе зарегистрировали рождение 56 двойняшек.