Вадим Кстенин анонсировал обновление Центрального парка Воронежа

Фото из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ближайшее время в Центральном парке Воронежа пройдет долгожданное благоустройство, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале. В ходе работ обновят существующую инфраструктуру, а также создадут новые объекты. Это стало возможным, благодаря выделенному по поручению губернатора Александра Гусева из областного бюджета серьезному финансированию.

– В первую очередь приведем в порядок общественный туалет. Кроме того, запланировали в парке обновление системы автополива для сохранения зеленых насаждений, ремонт площадки «Зарядка», которая очень востребована у горожан. Обустроим тротуар от имеющегося кафе до Пионерской горки – по обеим сторонам ручья (пока там не очень удобно ходить). Также примем меры по развитию системы водоотведения с пешеходных дорожек, – сообщил Вадим Кстенин.

За Комсомольской горкой планируется обустроить площадку для выгула собак. О необходимости ее строительства неоднократно просили владельцы четвероногих друзей.

Для усовершенствования мер безопасности отдыхающих в парке дополнительно установят 20 камер видеонаблюдения.

– Подготовку уже начали, надеюсь, погодные условия позволят нам воплотить все эти планы в жизнь. При выполнении всех работ никаких вырубок деревьев не планируется, - подытожил Вадим Кстенин.