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Общество12 октября 2022 12:15

Воронежцы рассказали, как частно матерятся на работе

Ненормативную лексику в общении с коллегами использует каждый пятый
Мария Щербакова
45% воронежцев слышат маты на совещании

45% воронежцев слышат маты на совещании

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семеро из десяти воронежцев используют ненормативную лексику в рабочем коллективе. Таковы данные опроса, который провел сервис SuperJob. Результаты опубликовали в среду, 12 октября.

Оказалось, что 45% респондентов слышат ненормативную лексику во время рабочих совещаний: 11% из них постоянно, 34% - иногда. Практически каждый второй воронежец, ответил, что мат использует начальник, а каждый пятый, что так строится общение между коллегами. При этом чаще ненормативная лексика распространена в мужских коллективах.