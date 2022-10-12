Воронежцы рассказали, как частно матерятся на работе

45% воронежцев слышат маты на совещании Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семеро из десяти воронежцев используют ненормативную лексику в рабочем коллективе. Таковы данные опроса, который провел сервис SuperJob. Результаты опубликовали в среду, 12 октября.

Оказалось, что 45% респондентов слышат ненормативную лексику во время рабочих совещаний: 11% из них постоянно, 34% - иногда. Практически каждый второй воронежец, ответил, что мат использует начальник, а каждый пятый, что так строится общение между коллегами. При этом чаще ненормативная лексика распространена в мужских коллективах.