Воронежские школьники могут отправиться в экспедицию на Северный полюс

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) города Воронежа организует для школьников специальную викторину, победители которой войдут в состав команды путешественников и станут участниками уникального просветительского проекта «Ледокол знаний».

Экспедиция в Арктику пройдет в течение 10 дней при поддержке госкорпорации «Росатом» на атомном ледоколе «50 лет Победы» к Земле Франца-Иосифа - самой северной точке России и Северному полюсу. Её старт назначен на август 2023 года.

Как стало известно, учащиеся 7-10 классов школы № 13 Ленинского района, активно включились в подготовку к экспедиции:

- Ребята с энтузиазмом восприняли возможность участия в таком интересном проекте. Для этого им необходимо ответить на разнообразные вопросы по науке, технике, искусству и окружающей среде, по Арктике и другие. Мы надеемся на победу в викторине, так как среди участников, много интересующихся темой развития северных территорий России, вопросами совершенствования атомной энергетики, - сказала заместитель директора 13-й школы Светлана Золототрубова.

Атомный ледокол «50 лет Победы», это один из самых больших ледоколов в мире, оснащенный двумя ядерными реакторами и силовой установкой. Все агрегаты спроектированы специально для использования на воде в условиях круглогодичной сложной ледовой обстановки.

Отметим, что сейчас в составе «Атомфлота» шесть действующих ледоколов. На одном из них 68 финалистов викторины и отправятся в рейс на вершину планеты, пересекут Северный Ледовитый океан, совершат самое быстрое кругосветное путешествие в точке пересечения всех меридианов.

По словам организаторов, миссия проекта - популяризация научной деятельности, тяги к знаниям и интеллектуальному труду среди молодого поколения, развитие интереса к науке и технологиям, для участия в котором необходимо перейти на сайт polus.atom.online, зарегистрироваться и стать частью передовой команды.