В заповедниках Воронежской области за 9 дней оштрафовали 50 грибников

Фото Воронежского государственного заповедника

За нарушение природоохранного режима в заказнике были оштрафованы 50 грибников. Общая сумма составила 151 тысячу рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежского государственного заповедника.

Государственные инспекторы выявили нарушителей за девять дней октября. Все они – жители Воронежской и Липецкой областей. За незаконный проезд на территорию заказника, нахождение или проход, в том числе сбор грибов, людей привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ.

– В очередной раз напоминаем, любое нахождение посторонних на территории заповедника категорически запрещено, сбор любых даров природы возможен только в заказнике и охранной зоне ООПТ, – пояснил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов.

Напомним, сотрудники отдела охраны ежедневно патрулируют заповедник и заказники «Воронежский», «Каменная степь». Штраф за незаконное нахождение в этих местах составляет от трех до четырех тысяч рублей.