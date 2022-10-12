Воронежские чиновники назвали законной вырубку деревьев в заказнике «Семилукский»

Вырубают больные деревья Фото: Иван МАКЕЕВ

В управлении лесного хозяйства объяснили вырубку деревьев в заказнике «Семилукский». Ранее туда обратились обеспокоенные горожане. Однако, как отметили в управлении, работы в особо охраняемой природной территории ведутся законно.

- В 59-м квартале Подгоренского участкового лесничества в настоящее время проводится выборочная санитарная рубка, - пояснили в управлении. - Основанием для ее назначения стали результаты лесопатологического обследования 2020-го года, выполненного квалифицированными специалистами-лесопатологами СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр».

Обследование показало, что у 15% дубов и ясеней есть признаки поражения: грибницы, ризоморфы, гнили, усохшие более чем на три четверти или ажурные кроны. Причины в грибной болезни и воздействии сильных ветров.

В управлении добавили, что часто деревья, которые кажутся на вид здоровыми, оказываются необратимо пораженными болезнями и вредителями. Сейчас стоит задача оздоровить заказник и обеспечить условия для его нормального развития. Кроме того, вырубка сухостоя снизит уровень пожарной опасности.