В Воронежской области за три месяца родилось более 4,7 тысячи детей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области с июля по сентябрь текущего года на свет появились 4715 малышей. Из них 2451 мальчик и 2264 девочки. Данными поделился губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале 12 октября.

В воронежских семьях родились 1907 первенцев. Вторые дети появились в 1703 семьях, третьи – 741, четвертые – 208, а пятые и последующие – 131. Самыми популярными именами этим летом стали Михаил и Мария.

Согласно статистике областного управления ЗАГС, в одной из воронежских семей в указанный период на свет появился десятый ребенок. Кроме то, среди новорожденных оказалось 56 двоен.

При этом большая часть младенцев приходится на долю столицы Черноземья, где в третьем квартале на свет появилось 2783 ребенка. В районах области родились 1932 малышей.