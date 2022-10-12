Болельщикам воронежского «Факела» объяснили, как легче попасть на стадион на матч с «Химками»

Попасть на стадион «Арена Химки» болельщики «Факела» смогут через вход № 11. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Болельщикам «Факела» объяснили, как легче попасть на гостевой матч 13 тура с «Химками». Напомним, игра состоится 15 октября, начнется она в 14.00.

Билеты на матч можно купить по ссылке. Стоимость одного - 300 рублей. Для тех, кто предпочитает приобрести билет на месте, за три часа до начала игры откроется гостевая касса № 1.

Болельщики «Факела» смогут поболеть за любимую команду на гостевом секторе (B2) стадиона «Арена Химки» (Химки, ул. Кирова, 24). Попасть на арену они смогут через вход №11.

Карта болельщика для прохода на стадион не требуется.