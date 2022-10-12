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Происшествия12 октября 2022 10:28

В воронежском райцентре задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

Мужчина сбил на «зебре» 22-летнюю девушку
Мария Щербакова

В Богучаре задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе 22-летню девушку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 12 октября.

По факту возбудили уголовное дело. Смертельное ДТП произошло в Богучаре у дома №33 на улице 25-летния Октября в 20.07 вторника, 11 октября. За рулем ВАЗ-21102 был 63-летний мужчина. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Допрашивают свидетелей, осматривают вещественные доказательства. Назначен ряд судебных экспертиз.