В воронежском райцентре задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП

В Богучаре задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе 22-летню девушку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 12 октября.

По факту возбудили уголовное дело. Смертельное ДТП произошло в Богучаре у дома №33 на улице 25-летния Октября в 20.07 вторника, 11 октября. За рулем ВАЗ-21102 был 63-летний мужчина. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Допрашивают свидетелей, осматривают вещественные доказательства. Назначен ряд судебных экспертиз.