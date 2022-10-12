С начала года почти 1,8 тысячи воронежцев обратились на телефон доверия психоневрологического диспансера

За девять месяцев 2022 года на телефон доверия Воронежского психоневрологического диспансера позвонили 1758 раз. 11обращений было от подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения 12 октября.

Телефон доверия – 271-53-50. По нему можно получить бесплатную консультацию медицинских психологов и психиатров. Он работает круглосуточно, в праздничные и выходные дни. Все беседы анонимные и не ограничены по времени.

Как отметили в облздраве, чаще всего люди обращались за помощью из-за проблем в личной жизни или при конфликтах с детьми. Нередко звонили те, кто страдает алкогольной зависимостью или по поводу материальных трудностей. Были воронежцы, потерявшие работу или близкого человека. Многим важно, чтобы их просто выслушали.

– Нам также звонят дети и подростки. Как правило рассказывают о конфликтах в школе или с родителями, об эмоциональных трудностях во время первой любви. Дети и подростки могут нам позвонить в любой ситуации и получить помощь и поддержку психолога. Звоните нам если не знаете, как вести себя в тех или иных ситуациях. Если произошел конфликт с кем-то из старших в школе или дома, и в связи с этим вас не покидает тревога; если родители не понимают, и вы не знаете, как себя с ними вести и если произошла ссора с другом (подругой); если вас обидели в школе (на улице, дома); если не хочется больше никого видеть и ни с кем общаться; если вы попали в безвыходную ситуацию; если боитесь будущего или в любых других ситуациях, – рассказала врач-психиатр телефона доверия Ольга Данилова.