Смертельное ДТП в центре Воронежа привело к уголовному делу

Пешеход скончалась на месте Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель, сбивший насмерть 26-летнюю девушку в центре Воронежа, попал под уголовное дело. Мужчина был пьян в момент ДТП, что подтвердила медицинская экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 12 октября.

Авария произошла на улице Орджоникидзе в 17.00 24 сентября 2022 года. 49-летний мужчина ехал на ВАЗ-21099 по Карла Маркса со стороны улицы Таранченко в сторону проспекта Революции. Девушка переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте.

В крови водителя обнаружили 0,666 мг/л. Факт опьянения зафиксировал медперсонал. Как рассказали в Главке, автомобиль виновника изъят и приобщен к материалам дела. Сейчас следователи изучают записи с камер системы «Безопасный город».