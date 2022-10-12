Детали для взорванной части Крымского моста поставят из Воронежа

Часть Крымского моста, поврежденная во время взрыва. Фото: Виталий ТИМКИВ

Железнодорожную часть Крымского моста, поврежденную во время взрыва 8 октября, восстановят с помощью деталей, произведенных в Воронеже. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП вице-премьер Марат Хуснуллин.

По всей вероятности, этой работой займутся специалисты на ЗАО «Воронежстальмост». При строительстве Крымского моста именно с этого предприятия шли поставки металлоконструкций – в итоге их произвели около 92 тысяч тонн.

Вместе с воронежским заводом поставку деталей обеспечат предприятия из Тюмени и Кургана.

Напомним, 8 октября, около шести утра на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом товарняка, который стоял рядом с фурой на железной дороге, обрушились несколько пролетов моста. В результате ЧП погибли четыре человека, в их числе судья Арбитражного суда Москвы.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ, карающей за терроризм. Максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы. В ФСБ сообщили, что приказ об организации взрыва отдал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.