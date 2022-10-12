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Общество12 октября 2022 9:40

Детали для взорванной части Крымского моста поставят из Воронежа

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
Олег КУЗНЕЦОВ
Часть Крымского моста, поврежденная во время взрыва.

Часть Крымского моста, поврежденная во время взрыва.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Железнодорожную часть Крымского моста, поврежденную во время взрыва 8 октября, восстановят с помощью деталей, произведенных в Воронеже. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП вице-премьер Марат Хуснуллин.

По всей вероятности, этой работой займутся специалисты на ЗАО «Воронежстальмост». При строительстве Крымского моста именно с этого предприятия шли поставки металлоконструкций – в итоге их произвели около 92 тысяч тонн.

Вместе с воронежским заводом поставку деталей обеспечат предприятия из Тюмени и Кургана.

Напомним, 8 октября, около шести утра на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом товарняка, который стоял рядом с фурой на железной дороге, обрушились несколько пролетов моста. В результате ЧП погибли четыре человека, в их числе судья Арбитражного суда Москвы.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ, карающей за терроризм. Максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы. В ФСБ сообщили, что приказ об организации взрыва отдал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.