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Общество12 октября 2022 9:23

За сутки у 302 воронежцев выявили коронавирус

Скончались два человека
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области продолжает снижаться заболеваемость ковидом. За последние 24 часа положительные тесты получили 302 местных жителя. Госпитализировали 40 человек. Статистику привели в федеральном оперативном штабе в среду, 12 октября.

Днем ранее COVID-19 подтвердился у 306 воронежцев. Всего же с начала пандемии в регионе выявили более 462,1 тысячи случаев заражения этой опасной болезнью.

При этом за минувший день в стационарах скончались от осложнений еще два пациента с ковидом. Выписали из стационаров и амбулаторного лечения 1093 заразившихся.