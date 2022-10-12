За сутки у 302 воронежцев выявили коронавирус

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области продолжает снижаться заболеваемость ковидом. За последние 24 часа положительные тесты получили 302 местных жителя. Госпитализировали 40 человек. Статистику привели в федеральном оперативном штабе в среду, 12 октября.

Днем ранее COVID-19 подтвердился у 306 воронежцев. Всего же с начала пандемии в регионе выявили более 462,1 тысячи случаев заражения этой опасной болезнью.

При этом за минувший день в стационарах скончались от осложнений еще два пациента с ковидом. Выписали из стационаров и амбулаторного лечения 1093 заразившихся.