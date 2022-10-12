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Общество12 октября 2022 8:47

Подача света в дома Северного микрорайона Воронежа восстановлена

Технологическое нарушение устранено
Евгения ФРОЛОВА

В многоэтажки Коминтерновского района Воронежа дали свет. Электроснабжение специалисты полностью восстановили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Специалисты «Воронежской горэлектросети» в кратчайшие сроки устранили технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи, повлекшее за собой ограничение электроснабжения в части домов на улицах Лизюкова, Хользунова, бульвар Победы и 60-й Армии, - говорится в сообщении администрации.

Напомним, сегодня утром жители десятков домов в Северном микрорайоне остались без света, также из-за этого была прекращена подача воды. Во время работ потребителей переключали на резервные линии питания.