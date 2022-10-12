В Воронеже отправили в колонию банду грабителей пенсионеров

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Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении четырех мужчин в возрасте от 29 лет до 41 года по ч. 2 ст. 162 «Разбой», ч. 2 ст. 161 «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 «Кража» УК РФ. Они нападали на одиноких пенсионеров. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 12 октября.

Осужденные – два жителя Бутурлиновского района, один – житель Липецкой области и гражданин сопредельного государства. Все они были ранее судимы по имущественным статьям.

Мужчины были задержаны стражами порядка в апреле 2020 года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. При силовой поддержке Росгвардии они были пойманы по местам проживания и доставлены в отделы полиции. Там сознались в четырех разбойных нападениях, трех грабежах и квартирной краже.

С апреля по май 2020 года шайка грабила одиноких пенсионеров из Воронежа, Бутурлиновского и Павловского районов. Все преступления объединял одинаковый способ совершения. Ночью злоумышленники взламывали или разбивали окна, проникали в частные дома. Там под угрозой насилия избивали пожилых людей, требуя передать им сбережения. Если не находили денег, забирали имущество.

В зависимости от установленной следствием роли и степени вины мужчины получили реальные сроки от 9 до 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима. Один из них был отпущен из-под стражи в зале суда в связи с истечением назначенного срока наказания.