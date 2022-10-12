В автобусах Воронежа запустили чат-бот для обратной связи

Фото АТП-1

В Воронеже в некоторых городских маршрутках запустили в тестовом режиме чат-бот для обратной связи с пассажирами. Об этом 10 октября сообщили в компании «АТП-1».

Например, QR-код можно отсканировать на маршруте №20. После этого на телефоне откроется чат в мессенджере. Через него пассажир может задать интересующие его вопрос или сообщить о забытой вещи. Также в чате можно оставить оценку поездке.

Чат-бот создали студенты в рамках регионального проекта-преакселератора ВГУ «Лига инноваций». Его функция — отсеивать сообщения и сортировать их по степени важности. Запросы будут отправляться на сервер и передаваться операторам в режиме реального времени. Такая же система с ботом работает и для соцсети «ВКонтакте».