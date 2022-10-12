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Общество12 октября 2022 7:46

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в Воронеже

Желающие могут зарабатывать до 160 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА

О самых высокооплачиваемых вакансиях в октябре рассказали аналитики компании Superjob в среду, 12 октября. По данным экспертов, жители региона могут найти работу и получать в месяц до 160 тысяч рублей.

Вакансия с должностью программиста 1С заняла первое место. Соискателю предлагают зарплату от 150 до 160 тысяч рублей. Работодатель ищет сотрудника с высшем образованием и опытом от двух лет. Также ему предложат бесплатное обучение.

На втором месте – вакансия менеджера по продажам В2В. Зарплата – от 100 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт работы в холодных продажах. Сотруднику обещают скидку на изучение английского языка, а также прохождение мастер-классов и семинаров.

Треть место заняла вакансия главного бухгалтера. Предлагают зарплату от 80 тысяч рублей. У соискателя должен быть опыт работы не менее пяти лет.

Также в рейтинг вошли вакансии ведущего инженера-проектировщика с зарплатой до 80 тысяч рублей и менеджера проекта с зарплатой от 55 тысяч рублей.