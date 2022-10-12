Под Воронежем сгорел жилой дом

Пожар в Панинском районе удалось потушить только через 45 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 11 октября, около 16.40 загорелся жилой дом в Панинском районе.

- О пожаре в селе 1-я Михайловка на улице Анны Мышьяковой в дежурную часть сообщили в 16.48. На место ЧП выехали два отделения. На двух пожарных машинах к горящему дому прибыли восемь человек. Огонь удалось погасить полностью к 17.33. К тому времени дом 9х4 метра сгорел полностью. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

В тот же день около 14 часов загорелся еще один жилой дом – в Репьевском районе в селе Краснолипье на улице Ленина.

- Об этом ЧП сообщили в дежурную часть в 13.59. На место возгорания выезжали восемь наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 14.30. К тому времени в доме 10х10м в комнате 4х2м были повреждены пламенем домашние вещи, мебель, стена на общей площади 5 квадратных метров. На этом пожаре также никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.