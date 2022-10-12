В райцентре Воронежской области на переходе легковушка насмерть сбила 22-летнюю девушку

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22-летнюю девушку сбил водитель отечественной легковушки в городе Богучар у дома № 33 по улице 25 лет Октября. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 12 октября.

Авария произошла накануне вечером, примерно в 20.05. По предварительным данным, 63-летний мужчина на ВАЗ-21102 допустил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой медицинской помощи. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.