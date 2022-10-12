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Общество12 октября 2022 6:44

Более 2 тысяч воронежцев позвонили на горячую линию по мобилизации за сутки

Обращения принимаются по номеру 122
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В течение 11 октября на горячую линию с номером 122 жители региона сделали 2 037 звонков. Наши земляки задавали вопросы о частичной мобилизации. Данными поделились в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Напомним, горячая линия по мобилизации заработала 23 сентября. Больше всего обращений колл-центр (там работают сотрудники МФЦ) зарегистрировал именно в первый день запуска. Затем число звонков стало снижаться в разы.

Линия продолжает работать круглосуточно. Сотрудники колл-центра отвечают на самые актуальные вопросы о частичной мобилизации, интересующие жителей региона. Подробный материал о работе центра читайте здесь.