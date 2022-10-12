Более 40% воронежцев считают плату за «коммуналку» чрезмерно большой

Фото из архива КП Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

44% жителей Воронежа удручены размерами коммунальных платежей. Они их считают чрезмерно большими. Это следует из результатов опроса горожан, проведенного институтом общественного мнения «Квалитас». Респондентов попросили оценить размер платы за свет, воду, газ и т. п. по отношению к своему доходу.

Ожидаемо, что среди респондентов с улучшенным материальным положением число ответов о завышенной «коммуналке» снижается с 81% (среди самых бедных) до 18% (среди людей с достатком). А среди самых богатых только 7% респондентов жалуются на дороговизну услуг ЖКХ.

Эксперты отметили: чаще встречается ответ, что платежи приемлемые, но больше платить люди не готовы даже, если качество коммунальных услуг повысится. Это мнение почти половины опрошенных (46%).

– В целом по Воронежу лишь 7% горожан называют платежи небольшими и готовы доплачивать за улучшение качества. Если среди самых бедных таких ответов вообще не встречалось, то среди наиболее состоятельных горожан число сторонников этого мнения насчитывает 36%, – отмечают специалисты «Квалитас».

По сравнению с предыдущими годами, количество жалоб по поводу чрезмерно больших платежей возрастало с 51% в 1998 году до 82% в 2009 году. Позже число сетований на трудность оплаты коммунальных квитанций пошло на спад. В 2022 году оно снизилось до 44%. Впервые за все время измерения сегодня число воронежцев, считающих платежи приемлемыми (46%), превысило все остальные показатели. Правда, наши земляки утверждают, что платить больше они не станут даже за повышенное качество услуг.