Часть улиц в Северном микрорайоне Воронежа остались без света и воды

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в среду, 12 октября, в домах на частях улиц Хользунова, Бульвар Победы, Лизюкова и 60-й армии в Коминтерновском районе Воронежа пропал свет. Причиной неудобства стало технологическое нарушение в работе оборудования. Об этом сообщили в мэрии.

Там уточнили, что специалисты «Воронежской горэлектросети» сейчас оперативно устраняют технологическое нарушение. Выездные бригады переключают дома на резервные линии питания. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

На обесточенных участках наблюдается и отсутствие воды, особенно у жителей верхних этажей, поскольку временно остановились подкачивающие насосы.

– Подкачки также будут запущены в ближайшее время – по мере переключения на резервное питание, – подчеркнули в горадминистрации.

В свою очередь энергетики напомнили воронежцам, что получить информацию по вопросам энергоснабжения можно по бесплатному телефону единого контакт-центра #Россети: 8(800)220-0-220.