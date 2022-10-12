Постановку Воронежского театра оперы и балета номинировали на престижную премию

Артем Борисенко в роли Петра I в опере «Виват, Россия!» Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Постановка и артист Воронежского театра оперы и балета номинированы на Национальную оперную премию «Онегин».

В числе претендентов на престижную награду в номинации «Дебют – мужчины» - ведущий солист оперной труппы Артем Борисенко (за партию Петра Алексеевича в опере «Виват, Россия!» Ставонина), а в номинации «Событие» - опера для детей «Дитя и волшебство» Равеля.

Имена победителей станут известны 20 ноября, торжественная церемония вручения премии пройдет на исторической сцене Мариинского театра.

В 2016-м артист Воронежского театра оперы и балета Игорь Горностаев стал лауреатом премии «Онегин» за исполнение партии Лепорелло в опере «Дон Жуан».