В мэрии Воронежа за 2,5 месяца до нового года назвали дату открытия елочных базаров

Елочные базары в Воронеже будут работать с 19 по 31 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии заблаговременно позаботились об организации новогодних праздников. С 19 декабря в Воронеже начнут работать 26 елочных базаров, сообщили в городском управлении информации

С 12 октября в городском управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики начинают прием заявок на участие в открытом аукционе на размещение нестационарных торговых объектов (НТО), где продают сосны и елки.

Заявки будут принимать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 26 октября. Аукцион состоится 11 ноября в 12.00 в актовом зале управления развития предпринимательства по адресу: улица Средне-Московская, 10.

По результатам торгов заключат договоры сразу на два года – 2022 и 2023 – с одинаковым периодом размещения НТО с 19 по 31 декабря.

В мэрии напомнили требования к елочным базарам: площадь не более 20 квадратных метров, вывеска о режиме работы и правовой форме организации, занимающейся торговлей, прейскурант, наличие мерной линейки, упаковочный материал, книга отзывов и предложений, средства пожаротушения.

По всем интересующим вопросам по этой теме можно обратиться по номерам телефона: 8 (473) 228-32-73; 228-34-41, в рабочие дни с 10.00 до 13.00.