Воронежские гандболисты одержали четвертую победу на старте сезона

Роман Бубен (№ 8) набрал во втором матче в Ростове семь очков. Фото ГК "Воронеж".

В Ростове состоялся второй матч чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд между местным «ДГТУ-Лидером» и «Воронежем». Если в первой встрече хозяева нашли в себе силы, пусть и безрезультатно, но все же чинить препоны гостям (проиграли 26:29), то в ответной безоговорочным преимуществом владели воронежцы. Итоговый счет – 47:30 в пользу команды Алексея Доронкина.

Самыми результативными в составе «Воронежа» стали Даниил Зорин (десять очков), Евгений Грибков (девять), Роман Бубен (семь) и Федор Селин (пять).

После этой победы «Воронеж» занимает первое место с восемью очками, опережая белгородский «Технолог-Спартак» по разнице мячей. Третьим идет волгоградский «Каустик» (шесть). Теперь 29 – 30 августа наши земляки сыграют дома со столичной «МССУОР № 2-Академией». У московского клуба четвертое промежуточное место и пять баллов в активе.

Кстати, в столице Черноземья в минувшие выходные состоялся первый матч дубля воронежской команды. В рамках чемпионата первой лиги команда Межрегионального центра содействия развития гандбола МЦСРГ выиграла в матче первого тура у соперников из Москвы - команды «Бескудниково» (32:16).