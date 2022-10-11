На улицах Воронежа образовались пробки в 9 баллов

Ситуация на дорогах Воронежа далека от нормальной. Фото: Яндекс.Пробки

Вечером во вторник, 11 октября, пробки вновь практически парализовали дорожную сеть Воронежа. Около 18 часов, по данным специализированного сервиса Яндекса, они составили девять баллов. К 18.30 ситуация улучшилась но совсем на чуть-чуть. На восемь баллов

Больше всего загружены дороги в центре Воронежа – на улицах Кольцовской, Плехановской, Кирова и 20-летия Октября. Там автомобили движутся со скоростью не более 5 км/час. Движение очень затруднено также на всех мостах города, на Остужевском кольце у развязки у ТЦ «Твой дом». И традиционно на Московском проспекте. Причем в обе стороны.

Осложнение трафика может быть вызвано дождем и мелкими авариями, их не меньше восьми. Напомним, утром 10 октября и вовсе были пробки в 10 баллов, то есть, машины фактически стояли.