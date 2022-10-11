Владимир Путин назначил бывшего прокурора Воронежа главой надзорного ведомства на Ставрополье

Юрий Немкин. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Юрия Немкина на пост прокурора Ставропольского края. Этот документ во вторник, 11 октября, выложили на портале правовой информации.

Ранее кандидатуру Немкина одобрили на заседании Совета Федерации. Уроженец Калачеевского района Воронежской области возглавит прокуратуру Ставрополья на ближайшие пять лет. Если, конечно, не случится чего-либо экстраординарного.

Юрий Немкин родился в 1974 году. Учился в Уральской юридической академии, ее он закончил в 1997 году. Вначале Немкин работал помощником прокурора Коминтерновского района. Затем стал прокурором Воронежа, а затем первым заместителем прокурора Воронежской области.

В мае 2021 года Юрий Немкин возглавил надзорное ведомство в Новгородской области. Теперь же ему предстоит курировать соблюдение закона на гораздо большей территории Ставрополья.