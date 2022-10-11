Воронежцам покажут репродукции работ художников на сюжеты Ветхого завета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 октября на третьем этаже музея имени Крамского откроется выставка «Ветхий. Вечный». Проект представит живопись и графику XVI-XX веков на сюжеты Ветхого Завета.

- События Ветхого Завета служили источником вдохновения многих живописцев. В отличие от сюжетов Нового Завета они были меньше представлены в иконописной традиции и требовали большей работы воображения художника. Кроме книжных иллюстраций к Вечной книге, в XVI – XVIII веках издавались также альбомы гравюр, сюиты и циклы станковых работ, посвященных отдельным библейским темам, поэтому размеры представленных на выставке произведений самые разные – от небольших книжных иллюстраций «малых мастеров» середины XVI века до крупноформатных листов, - рассказали в музее. - Концепция выставки объединяет в себе несколько тематических блоков, в частности, экспозиция зала будет выстроена в хронологической последовательности изображения сюжетов ветхозаветных книг и познакомит зрителя с тем, как библейские тексты интерпретировались художниками разных школ и направлений.

Экспозиция представит около 30 репродукционных гравюр ведущих граверов Италии, Франции, Англии XVII-XX веков, выполненные по известным произведениям Рафаэля, Бассано, Артемизии Джентилески, Рубенса, Рембрандта, Ангелики Кауфман, а также подлинные живописные произведения мастеров нидерландской и голландской школ XVI-XVII веков.

Проект проводится в рамках «Дней Израиля в Воронеже». Посмотреть можно будет до 6 ноября.