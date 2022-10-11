Студенты-музыканты сыграют воронежцам лирические произведения

12 октября в библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Наполним музыкою каждое мгновение».

В программе прозвучат лирические произведения для скрипки с фортепиано эпохи барокко, романтизма и модернизма: Шарль Данкля «Этюд № 12», Антон Аренский «Незабудка», Дмитрий Шостакович «Романс», Томазо Витали «Чакона», Иоганн Себастьян Бах «Сарабанда и Жига из Партиты № 2», Георг Телеман «Фантазия си минор», Эдвард Элгар «Вздохи».

В концерте принимают участие студенты отделения оркестровых струнных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей: Юлия Иванишина, Елена Ситдикова, Юлия Грачева, Аракся Степанян, Мария Фунтова, Константин Уколов.

Концерт начнется в 18.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки» ( пл. Ленина, 2), 12+