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Происшествия11 октября 2022 12:44

В Воронеже рецидивист средь бела дня пытался угнать ВАЗ-2114, но его спугнули прохожие

Подозреваемого задержали очень быстро
Ярослав ИВАНОВ

Сотрудники полиции в Воронеже по горячим следам задержали подозреваемого в угоне.

Днем 10 октября 43-летний мужчина проходил по улице Остужева. У одного из домов увидел припаркованный ВАЗ-2114, подошел к автомобилю, убедился, что поблизости никого нет, и вскрыл замок двери. Когда мужчина пытался завести двигатель, его увидели местные жители. Испугавшись привлечения к ответственности, он спешно покинул салон автомобиля, в то время как очевидцы вызвали полицию.

По имеющейся ориентировке правоохранители задержали фигуранта, он сознался в попытке угона. Оказалось, что мужчина был неоднократно судим за кражи и угоны.

За новый эпизод подозреваемому грозит до пяти лет заключения.