После вмешательства прокуроров работникам воронежского аэропорта сделали выплаты из-за простоя

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры провели проверку в аэропорту Воронежа имени Петра I» на предмет законности объявления простоя, ситуации с оплатой труда и другим вопросам.

- Установлено, что должностными лицами аэропорта нарушены требования трудового законодательства при привлечении работников организации к выполнению трудовой функции в период простоя и оплате труда. От генерального директора организации потребовали устранить выявленные нарушения. В итоге работодатель произвел положенные выплаты, права работников восстановлены. По постановлению прокурора виновное должностное лицо аэропорта привлечено к административной ответственности, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

Ранее прокурорские сотрудники выявили нарушения в части охраны труда при строительстве аэровокзального комплекса в аэропорту - грузы слабо закреплялись, инструменты были плохого качества