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Общество11 октября 2022 11:42

В Воронеже в микрорайоне Тенистый на шесть часов отключат воду

Там будут менять трубопровод
Юрий КОЗЛОВ
Жители Тенистого 12 октября шесть часов будут без воды, зато получат обновленный водопровод.

Жители Тенистого 12 октября шесть часов будут без воды, зато получат обновленный водопровод.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 12 октября, с 10.00 до 16.00 будут вынуждены обходиться без воды десять улиц микрорайона Тепличный. Ее отключат по следующим адресам:

ул. Тепличная, 1е (Воронежский обл. туберкулезный диспансер);

ул. Тепличная, 1 (Воронежский психоневрологический диспансер);

а также в других домах на улицах Тепличная, Васильковая, Мостовая, Рушниковая, Ильинская, Кузнецкая, Семеновская, Марьинская, Лаковая и Слободская (частный сектор).

Сотрудники «РВК-Воронеж» в эти часы будут менять стальные трубы водопровода диаметром 200 миллиметров, построенного 40 лет назад, на современные полимерные со сроком эксплуатации более полувека.

Напомним, нет горячей воды и отопления на шести улицах микрорайонов Придонской и Новый. Когда эти коммунальные блага вернут, пока непонятно.