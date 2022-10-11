В Воронеже в микрорайоне Тенистый на шесть часов отключат воду

Жители Тенистого 12 октября шесть часов будут без воды, зато получат обновленный водопровод. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 12 октября, с 10.00 до 16.00 будут вынуждены обходиться без воды десять улиц микрорайона Тепличный. Ее отключат по следующим адресам:

ул. Тепличная, 1е (Воронежский обл. туберкулезный диспансер);

ул. Тепличная, 1 (Воронежский психоневрологический диспансер);

а также в других домах на улицах Тепличная, Васильковая, Мостовая, Рушниковая, Ильинская, Кузнецкая, Семеновская, Марьинская, Лаковая и Слободская (частный сектор).

Сотрудники «РВК-Воронеж» в эти часы будут менять стальные трубы водопровода диаметром 200 миллиметров, построенного 40 лет назад, на современные полимерные со сроком эксплуатации более полувека.

Напомним, нет горячей воды и отопления на шести улицах микрорайонов Придонской и Новый. Когда эти коммунальные блага вернут, пока непонятно.