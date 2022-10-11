В Воронеже пройдет круглый стол «Проактивные выплаты ФСС: как это работает»

Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования проведет круглый стол, посвященный вопросам проактивного механизма выплаты пособий. В мероприятии кроме представителей Воронежского отделения ФСС примут участие страхователи, представители спецоператоров и журналисты.

Перед участниками и гостями выступят управляющий ВРО ФСС Остапенко Юрий Алексеевич, главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Шкурина Юлия Николаевна, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Стаканова Ольга Юрьевна, бухгалтеры ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» Савченко Ольга Сергеевна и Толмачева Ирина Юрьевна, заместитель главного бухгалтера по заработной плате и кадрам ООО «Офисмаг» Власова Валентина Викторовна. На вопросы страхователей ответит ведущий специалист СКБ Контур Ладоненко Дарья Валентиновна.

Пресс-секретарь Воронежского регионального отделения Жданова Анастасия Игоревна расскажет об электронных сервисах ФСС на службе застрахованных граждан.

Круглый стол будет транслироваться в прямом эфире. Трансляция начнется 12 октября в 11.00. После окончания эфир можно будет увидеть в записи.