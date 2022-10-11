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Звезды11 октября 2022 11:09

Воронежцы отметят 130-летие Марины Цветаевой

Покажут фильмы и проведут викторину в "Никитинке"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 октября в библиотеке имени Никитина отметят 130-летие Марины Цветаевой. Памятной дате посвятят встречу «Голоса Серебряного века: Марина Цветаева, Россия, судьба».

Известная русская поэтесса Серебряного века оставила яркий след в литературе ХХ века. Она не принадлежала ни к одному литературному направлению, будучи натурой страстной, не подчиняющейся никаким правилам, Цветаева создала свой индивидуальный поэтический стиль.

В рамках культурно-просветительской акции покажут видеофильмы о жизни и творчестве Цветаевой и проведут викторину по биографии поэтессы.

Встреча пройдет в холле первого этажа (пл. Ленина, 2) в 14.00, 12+