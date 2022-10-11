Воронежский спортсмен завоевал бронзу по тхэквондо на Играх Паралимпийцев

Владимир Вахтин со своим тренером Ириной Ким. Фото: cspsk-vrn.ru

В Сочи на соревнованиях по тхэквондо в рамках международных соревнований Летних Игр Паралимпийцев отличился воронежский спортсмен Владимир Вахтин. Он завоевал бронзу, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первом бою Вахтин проиграл Роману Елькину из Кабардино-Балкарии. Но благодаря олимпийской системе смог продолжить борьбу за медаль. Во всех других поединках Владимир только побеждал. Что и позволило ему завоевать бронзу.

На этих соревнованиях выступал еще один воронежский тхэквондист Анатолий Мельник. Он стал пятым.

Вахтина и Мельника готовили к турниру тренеры Виктор Каратаев, Сергей Оплачко и Ирина Ким.

Напомним, ранее воронежская пловчиха Дарья Майбородина завоевала на Летних играх пять медалей, две из них золотые.

К тому же еще одна пловчиха Нина Рябова стала третьей на стометровке брассом. Золото в толкании ядра на счету Аиды Бронской и Станислава Кашаева. Легкоатлет Андрей Беляев завоевал бронзу в метании клаба (снарада, напоминающего гимнастическую булаву- Ред.). А Антонина Баранова стала третьей в толкании ядра.