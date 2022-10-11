В Воронежской области гражданина Армении посадили в колонию строгого режима за попытку дать взятку автоинспектору

Эта история началась поздним вечером 4 апреля в поселке Давыдовка Лискинского района на улице Красноармейской. Автоинспекторы остановили машину, совершавшую опасные маневры. Оказалось, что ее 50-летний водитель, формально гражданин Армении, а фактически местный житель, был пьян.

Мужчина попытался договориться, чтобы на него не составляли протокол. Предложил за это 13 тысяч рублей. Полицейские не согласились. Водитель не угомонился и засунул деньги между водительским и передним пассажирским сиденьями. Автоинспекторы вызвали коллег, которые зафиксировали попытку дачи взятки и задержали 50-летнего мужчину.

На предварительном следствии этот субъект, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности, свою вину признал. Сказал, что, действительно перед поездкой принял на грудь.

Сотрудники Следственного комитета собрали достаточно доказательств вины водителя и отправили возбужденное против него уголовное дело в суд. Служители Фемиды учли, что мужчина уже имел проблемы с соблюдением закона, и отправили его на 1 год и 8 месяцев в колонию строгого режима.