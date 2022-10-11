Под Воронежем возбудили уголовное дело по факту ДТП с 8 автомобилями

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Следственный отдел ОМВД России по Борисоглебскому району возбудил уголовное дело из-за нарушения ПДД по факту массовой аварии с восемью машинами, восемью пострадавшими и одним погибшим.

Страшное ДТП произошло днем 10 октября на трассе "Москва-Астрахань" под Борисоглебском. Водитель фуры «ДАФ FT ХF105.460» не учел плохую видимость и дорожные условия и врезался в стоявшие впереди машины. В "паровозик" кроме грузовика сложились семь автомобилей: ВАЗ-21070, «БМВ-5301», «Шевроле Круз», «Рено Логан», «Сеат Толедо», «Ниссан X-Тrail» и «Фольксваген Транспортер». Погиб водитель ВАЗ-21070 и восемь человек получили травмы.