Губернатор Воронежской области рассказал о состоянии регионального бюджета

Губернатор уверен, что денег в региональной казне вполне достаточно для выполнения всех стоящих перед властью задач. Фото: из архива «КП»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об устойчивости регионального бюджета. По его мнению, это позволяет спокойно пережить период повышения цен. Губернатор рассказал, что бюджет региона профицитный, то есть, доходы превышают расходы:

- У нас в резервном фонде достаточно и средств для проведения мероприятий по поддержке СВО. Два важных налога, которые говорят о стабильности в экономике — это налог на прибыль и НДФЛ. Мы видим, что они хорошими темпами растут и по отношению к 2021-му году и к 2020-му году. Каких-то критических сложностей в экономике не возникло.

Напомним, что губернатор изменил график региональных выплат нашим землякам, призванным в рамках частичной мобилизации. Ранее Александр Гусев ставил задачу произвести их полностью до 17 октября, теперь этот срок отодвинулся на 21 октября.